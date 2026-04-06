Karlik Džons je 2024. godine došao u Partizan i odmah je znao kakva ga atmosfera očekuje u Beogradu, ali nije mogao ni da zamisli da će postati zvezda još i pre nego što će se pojaviti na treningu crno-belih.

Najbolji košarkaš crno-belih je ispričao neverovatnu anegdotu koja mu se dogodila samo 48 sati nakon što je sleteo u glavni grad Srbije.

- Ljubav koju sam dobio odmah po dolasku je bila neverovatna. Sećam se, vozim auto, stojim na semaforu i čujem sirenu iza sebe. Gledam u semafor – crveno je. Sirena se ponavlja - počeo je Karlik priču za podkast "X&O's CHAT".

U tom trenutku, Džons je bio zbunjen, ne znajući da li je nešto pogrešio u saobraćaju, a onda je usledilo iznenađenje:

- Pogledam levo, čovek na biciklu mi maše. Spustim prozor, a on viče: "O, ti si Karlik Džouns! Dobrodošao brate, volimo te, imaš našu podršku!" Ostao sam u šoku. To mi je bio drugi dan u gradu, nisam još ni sliku u dresu objavio, a ljudi su već znali ko sam. Tu sam shvatio koliko oni poznaju i vole košarku - istakao je plejmejker Partizana.