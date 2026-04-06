Poljski klub Lođ je izdvojio rekordnih 5.000.000 evra za dovođenje Osmana Bukarija, ali im bivši fudbaler Crvene zvezde za sada donosi više štete nego koristi.

Kako prenosi “Wesszlo”, brzonogi napadač je napustio Poljsku još pre 17 dana zbog izostanka neophodne dokumentacije. Otputovao je u Nigeriju jer u njegovoj zemlji ne postoji ambasada Poljske.

Zato je morao da napusti Lođ i pozabavi se radom na dobijanju Nacionalne vize tipa D, uz koju bez problema može da živi i radi u Poljskoj narednih godinu dana.

- Izgleda da je u njegovom slučaju od početka planirano da nakon 90 dana napusti Poljsku na dve nedelje. Da li je to bilo potrebno? Verovatno ne. Mogao je odmah da traži vizu tipa D i time obezbedi godinu dana boravka. U međuvremenu bi mogao da podnese zahtev za privremeni boravak u Poljskoj, što bi rešilo problem na duži rok. Štaviše, zahtev za privremeni boravak može se podneti čak i poslednjeg dana legalnog boravka, a tada se boravak smatra legalnim do donošenja odluke. Dakle, teoretski, Bukari nije morao da napušta Poljsku - navodi “Wesszlo” i dodaje:

- Međutim, praksa može biti drugačija. U klubu su bili svesni situacije i održavali su kontakt sa ambasadom u Nigeriji. Transfer Bukarija bio je brz, pa verovatno nije bilo vremena da se sve odradi ranije. Procedura traje oko dve nedelje, bez obzira na tip vize. Zato je morao da provede to vreme ili ranije u Africi ili sada – izbor je bio između dva loša tajminga - piše navedeni izvor.