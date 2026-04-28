Igrao je sjajno u Crvenoj zvezdi, postigao gol Mančester sitiju na sred "Etihada", pokazao mnogo puta svoju brzinu, a onda za 7.000.000 evra otišao u MLS.

Sada bi Osman Bukari mogao da se vrati na "Marakanu" posle neuspele misije u Viđevu iz Lođa. Poljaci su mnogo uložili u reprezentativca Gane, ali ne bi imali problem da ga prodaju.

Poljski mediji pozivaju se na pisanje portala "sportsport.ba" koji piše da je Zvezda zainteresovana za miljenika navijača.

Bukari je u Zvezdu došao iz Genta za 3.000.000 evra, odigrao je 78 utakmica, postigao 25 i namestio 20 golova.

Olakšica po crveno-bele bila bi ta što brzonogi fudbaler ima srpski pasoš pa se ne bi vodio kao stranac.