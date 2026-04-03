Bivši igrač Crvene zvezde došao je u Lođ kao veliko pojačanje, ali...

Naime, ofanzivac se suočio sa teškim danima od dolaska Aleksandra Vukovića koji ga je premestio na klupu, ali osim odluke srpskog stratega u međuvremenu su se isprečile i pravne prepreke.

Sutra će ekipu iz Lođa ugostiti Rakov, a Vuković je otkrio da među igračima koje ima na raspolaganju nije najskuplje pojačanje u istoriji Poljske.

“Bukari još neće igrati, jer se od utakmice sa Gornikom nalazi u Africi, gde pokušava da produži vizu za boravak u Poljskoj. Već dve nedelje nije sa ekipom i van je trenažnog procesa, trenira individualno. Kada se vrati, videćemo u kakvom će stanju biti”, kazao je trener Viđeva.

Prosto neveorvatno...