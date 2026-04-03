Kako prenose evropski košarkaški izvori, nemački reprezentativac privukao je ozbiljno interesovanje iz NBA lige, a najkonkretniji potez povukli su Detroit Pistonsi, koji su poslali ponudu vrednu 875.000 dolara.

Ipak, Partizan je odbio taj iznos, pre svega zbog činjenice da u Bonginom ugovoru ne postoji klauzula koja omogućava odlazak tokom sezone, piše "Mozzart Sport".

U Humskoj su tako izbegli dodatni udarac u već turbulentnoj sezoni, jer bi odlazak igrača koji pokriva praktično sve pozicije predstavljao ozbiljan problem. Bonga je profilisan kao svojevrsni "švajcarski nož" ekipe – košarkaš sposoban da odgovori na različite zadatke na obe strane terena.

Međutim, pitanje njegovog ostanka već na leto ostaje otvoreno. Interesovanje za njega ne dolazi samo iz NBA lige, već i od nekoliko klubova iz Evroliga, koji pomno prate njegove partije i spremni su da reaguju.

Dodatnu otežavajuću okolnost za Partizan predstavlja i izlazna klauzula u Bonginom ugovoru, koja za evroligaške klubove iznosi 700.000 evra, što bi moglo da olakša potencijalni transfer.

Nemački reprezentativac ove sezone beleži najbolje partije u karijeri u Evroligi, sa prosekom od 10 poena, 5,7 skokova i 1,5 asistencija.