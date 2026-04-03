Sportski direktor moskovskog Spartaka, Fransis Kahigao, do detalja je objasnio pozadinu rastanka sa srpskim stručnjakom Dejanom Stankovićem, koji je napustio kormilo ruskog velikana u novembru prošle godine.

“To nije pitanje mišljenja, to je realnost. Spartak je žudio za konstantnošću i kontinuitetom, a ako pogledate prošlost kluba, toga jednostavno nije bilo. Težim određenoj stabilnosti u radu – ako nešto funkcioniše, sačuvaj to, ali ako vidiš da ne ide, moraš se zaustaviti i uvesti promene u projekat“, bio je direktan Kahigao.

On je priznao da je ekipa pod Stankovićem imala svetle trenutke, ali da to nije bilo dovoljno za dugoročnu saradnju kakvu su u Moskvi planirali.

„Bilo je dobrih rezultata i postojala je tendencija ka poboljšanju, ali se taj proces prekinuo. Ljudi sa strane vide samo ono što leži na površini, ali unutar kluba situacija je bila jasna“.

Kahigao je otkrio i zanimljive detalje samog ugovora koji je Stanković potpisao, naglasivši da je klub od starta bio oprezan.

„Ugovor je bio potpisan sa određenim uslovima koji su nam omogućavali da ga raskinemo po skraćenom postupku ako stvari ne krenu kako treba. Razumeli smo da saradnja možda neće biti dugovečna, pa Dejanu nismo ni ponudili višegodišnji projekat, već kratak ugovor sa jasnim mehanizmima za raskid“, otkrio je Španac.