Engleski Čempionšip se oglasio i saopštio zvaničnu odluku vezanu za Sautempton zbog špijunaže koja je napravila haos.



- Nezavisna disciplinska komisija danas je isključila Southampton iz Čempionšip plej-ofa nakon što je klub priznao višestruka kršenja EFL propisa u vezi s neovlaštenim snimanjem treninga drugih klubova.



Osim toga, klub je dobio oduzimanje od četiri boda koja će se primeniti na tabelu Čempionšipa 2026/27, uz opomenu u vezi sa svim optužbama.



Posledica današnje odluke je da se Midlsbro vraća u plej-of 2026. i da će se plasirati u finale plej-ofa protiv Hala. Finale je zakazano za subotu, 23. maja, a vreme početka utakmice će biti naknadno potvrđeno.



Sautempton je prvi put optužen u petak, 8. maja, a dalje optužbe su podignute u nedelju, 17. maja, u vezi s dodatnim kršenjima propisa tokom sezone 2025/26. Te dodatne optužbe proizašle su iz pitanja utvrđenih nakon pokretanja početnog postupka u vezi s Midlsbroom.



Sautempton je priznao kršenje propisa koji zahtevaju od klubova da deluju s najvećom mogućom dobrom verom i zabranjuju posmatranje treninga drugog kluba u roku od 72 sata pre zakazane utakmice. Priznati prekršaji odnose se na utakmice protiv Oxford junajteda u decembru 2025., Ipsviča u aprilu 2026. i Midlsbroa u maju 2026.



Sautempton ima pravo žalbe na odluku Komisije u skladu s propisima EFL-a, a strane rade na tome da pokušaju rešiti bilo kakvu žalbu u sredu, 20. maja. U zavisnosti od ishoda, to bi moglo rezultirati daljom promenom subotnjeg rasporeda.



EFL sada razgovara sa sva tri kluba o implikacijama današnje odluke i objaviće dalje saopštenje u dogledno vreme. Potpuni pisani razlozi Komisije takođe će biti objavljeni u dogledno vreme - piše u zvaničnom saopštenju Čempionšipa.

Sautempton je u prvoj rundi plej-ofa najpre igrao 0:0 u gostima protiv Midlsbroa, a onda je kao domaćin slavio sa 2:1 posle produžetaka.