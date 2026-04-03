-Kad imam slobodan dan na turniru, ne radim ništa posebno. Indijan Vels i Majami traju duže nego ranije. Za nas Evropljane, ovo je malo drugačije u ovom delu sezone. Ne treba ni govoriti koliko je lepo na Floridi – zaista neverovatno. Obično idemo na večeru u restorane sa članovima stručnog štaba. Isprobali smo nekoliko novih, i to je otprilike - istakao je Siner nedavno u razgovoru sa novinarima za vreme turnira na Floridi.

Sa druge strane Karlos Alkaraz, istakao je da želi da se oproba u padelu sa Italijanom, baš zato što misli da će biti veoma dobri.

-Ako Alkaraz kaže da smo nezaustavljivi kao padel tim, moram da se složim. Mislim da će morati da trči i igra za obojicu. Ne bih rekao da sam tako dobar u tom sportu. O njemu ne treba ni da pričam – svi znaju koliko je snalažljiv i sposoban u svakom sportu. Pored toga što je izvanredan teniser, odlično igra golf i padel. Ako govorimo o skijanju, onda ćemo da zamenimo uloge – mogu to da uradim za obojicu – potencirao je svoju jaču stranu.