Reprezentacije Austrije i Južne Koreje odigrale su nedavno prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za Mundijal, a na terenu smo, na različitim stranama, videli i Marka Arnautović i Jung Vu Seola, fudbalere Crvene zvezde.

Golom Marsela Sabicera, početkom drugog poluvremena, evropska selekcija je došla do minimalne pobede u duelu dva učesnika predstojećeg prvenstva sveta.

Na terenu su od starta bili i Marko Arnautović i Jung Vu Seol, prvotimci Crvene zvezde i, ako ne bude nekih šokova, jedini predstavnici šampiona Srbije na predstojećem Mundijalu.

Poznato je da se Arnautović i Seol jako vole, što smo mogli videti i na terenu stadiona u Beču, gde je ovaj susret i odigran.

Pred jedan korner Austrijanaca, Arnautović se našalio sa reprezentativcem Južne Koreje i par puta ga je blago udario po glavi, nakon čega je morao da objašnjava glavnom arbitru da se njih dvojica dobro znaju iz kluba.