Srpski košarkaš u intervjuu za sajt MaxbetSport je oduševljen podatkom da su crno-beli posle ove pobede vezali čak šest trijumfa u Evroligi, što je i rekord u ovom takmičenju.

“Video sam da je to šesta vezana pobeda, što je zaista sjajan podatak. Svaki meč je važan, nema veze što neki nisu rezultatski značajni. Nije isto završiti sezonu kao 11. ili 12. na tabeli i biti pri samom dnu.

Anđušić smatra da po sadašnjim igrama i kada se pogledaju igrači i navijači, Partizan zaslužio da se nađe u samom vrhu Evrolige.

“Što se tiče igrača i navijača, Partizan je zaslužio da bude u vrhu Evrolige. Tokom sezone dešavale su se razne stvari, ali je lepo videti da će je završiti na pravi način. Niko nije očekivao da će biti blizu play-ina. Kvalitet je bio tu od samog početka – bilo je potrebno vreme da ekipa „proigra“, uspostavi sistem i da se jasno definišu uloge. Sada se to sve vidi na terenu i zaista je uživanje gledati Partizan”.