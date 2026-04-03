On više nije selektor...

-Teška srca, pošto nismo uspeli da ostvarimo cilj koji smo sebi postavili, smatram da je moja uloga kao selektora reprezentacije završena. Dres Azura je najdragocenija stvar u (italijanskom) fudbalu i zbog toga je ispravno da se odmah omoguće buduće tehničke procene - kazao je Đenaro Gatuzo.

Zahvalio se svima na podršci tokom vođenja nacionalnog tima.

-Želeo bih da se zahvalim predsedniku Gabrijeleu Gravini, Đanluiđiju Bufonu i, zajedno sa njima, svim zaposlenima u Federaciji, na poverenju i podršci koju su mi uvek pružali.

Za kraj je imao jasnu poruku.

-Bila mi je čast da vodim nacionalni tim sa grupom igrača koji su pokazali posvećenost i privrženost ovom dresu. Ali moja najveća zahvalnost ide navijačima, svim Italijanima, koji poslednjih meseci nikada nisu propustili da pokažu ljubav i podršku nacionalnom timu. Uvek sa plavom bojom u srcu.