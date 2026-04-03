Mučili su se ceo meč igrači Olimpijakosa, aliu su na kraju pobedili poslednjeplasirani Asvel i uspeli da dođu na deobu prvog mesta sa Fenerbahčeom. Bilo je 82:74 za crveno-bele u gostima, a sada tim iz Pireja ima 23 pobede kao i Fenerbahče.

Prvi čovek ovog meča bio je Saša Vezenkov sa 21 poenom i 7 skokova, a Donta hol je imao 14 poena i 6 skokova. Srpskicentar Nikola Milutinov je imao 10 poena i 9 skokova, bio je na skok od dabl-dabla. Sa druge strane Melvin Ažinsa je imao 17 poena, a nekadašnji košarkaš Partizana Brajan Angola 15.

Tajler Dorsi završio je meč sa 13 poena, a mogao je da ima i više poena da nije izašao tri minuta pre kraja treće četvrtine. Tada je ušao u žestok verbalni sukob sa Barcokasom i više se nije vraćao na parket.