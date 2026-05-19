Košarkaši Partizana privode aktuelnu sezonu kraju i već kuju planove za narednu. Već se spominje da je aktuelni košarkaš Olimpije Milano, Armoni Bruks veoma blizu da obuče crno-beli dres, a interesovanje je navodno postojalo i za Kobija Simonsa iz Baskonije.

Međutim, po svemu sudeći, prema pisanju portala Noticias de Alava, koji je uglavnom poslovično tačan za Baskoniju, on će ostati u ovom klubu.

- Baskonija je definitivno završila poslednje detalje oko produžetka ugovora sa Kobijem Simonsom, koji će ostati u klubu iz Vitorije do 2028. godine, a čeka se samo zvanična potvrda - javlja pomenuti portal.

Simons je bio na meti Partizana, ali je od Baskonije dobio novu, drugu ponudu, koja je bila daleko izdašnija od prve, pa se odlučio da ne menja sredinu i da ostane u Vitoriji i u predstojećoj godini.

- Američkog kombo-beka pokušao je da dovede Partizan, ali je Baskonija reagovala na vreme i uz značajno poboljšane finansijske uslove uspela da ubedi jednog od ključnih ofanzivnih igrača ekipe da i naredne dve sezone nosi plavo-crveni dres.

On je ove sezone beležio prosek od 11,2 poena uz tri asistencije i 1,3 skokova uz indeks od 10,8 poena u Evroligi.