Valensija je apsolutni hit Evrolige. Mimo svih očekivanja našli su se na Fajnal-foru, a najzaslužniji za taj uspeh je Žan Montero.

Reprezentativac Dominikanske Republike je eksplodirao ove sezone,a a od naredne bi mogao da nosi dres Olimpijakosa.

Olimpijakos već ima dogovor sa Kodijem Milerom-Mekintajerom, ali očigledno želi dodatno da pojača spoljnu liniju u pokušaju da konačno stigne do prve titule prvaka Evrope još od 2013. godine.

Prema navodima medija, Valensija pokušava da zadrži Montera i ponudila mu je novi ugovor vredan 2.000.000 dolara po sezoni.

Ozbiljnu ponudu poslao je i Hapoel Tel Aviv, koji je na sto stavio čak 3.500.000 evra, dok je finansijska ponuda Olimpijakosa navodno veoma bliska izraelskom klubu.

Montero je iza sebe imao fantastičnu sezonu u kojoj je u ligaškom delu prosečno beležio 14,4 poena, 4,8 asistencija, tri skoka i indeks korisnosti 17,7 po utakmici.