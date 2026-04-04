Olimpijakos je podneo prijavu sportskom sudiji Košarkaškog saveza Grčke protiv Dimitrisa Janakopulosa, tražeći suspenziju od godinu dana, kao i protiv Ergina Atamana zbog njegovih komentara o Tomasu Vokapu, Tajleru Dorsiju i Saši Vezenkovu, uz moguću kaznu od jedne do pet utakmica.

Drama bez kraja između Olimpijakosa i Panatinaikosa se nastavlja, a sada je klub iz Pireja podneo zvaničnu prijavu protiv svog velikog rivala.

Prema navodima više grčkih medija, Olimpijakos je dostavio prijavu sportskom sudiji protiv Janakopulosa, uz zahtev da mu se izrekne jednogodišnja suspenzija.

Klub se na ovaj potez odlučio zbog objava vlasnika Panatinaikosa na društvenim mrežama, koje su se odnosile na suđenje na derbiju odigranom u ponedeljak u OAKA areni u okviru grčke lige.

Pored toga, Olimpijakos je podneo prijavu i protiv Ergina Atamana zbog njegovih izjava o Tomasu Vokapu, Tajleru Dorsiju i Saši Vezenkovu.

Ataman je žestoko kritikovao suđenje i roster Olimpijakosa posle vrelog derbija.

Olimpijakos je takođe ukazao na ono što je Ataman navodno izjavio posle meča, a kako prenosi ERT: „Ovo je bilo pozorište, nije bila košarkaška utakmica, sve što se desilo bilo je teatralno, ne možemo da pričamo o košarci.“

Kazna za iskusnog trenera mogla bi da se kreće od jedne do pet utakmica suspenzije, u zavisnosti od odluke sportskog sudije, uz mogućnost dodatne novčane kazne.

Ranije danas, sportski sudija je izrekao suspenzije i igračima Panatinaikosa Kendriku Nanu i Matijasu Lesoru, kao i beku Olimpijakosa Tajleru Dorsiju – svi su dobili po jednu utakmicu suspenzije i novčane kazne.