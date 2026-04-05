Košarkaši Partizana poraženi su u Podgorici od ekipe Budućnosti rezultatom 95:89 u meču šestog kola Top 8 faze ABA lige.

- Čestitke Budućnosti, zaslužili su da pobede. Jasno je da nismo odigrali dobar meč. Na početku meča, prva tri faula su bila slobodna bacanja, pa dva faula za dva plus jedan, imali smo nekoliko izgubljenih lopti zaredom u drugoj četvrtini. Teško je takmičiti se tako. U prvom poluvremenu nismo imali nijedn ofanzivan skok. Loša utakmica za nas - rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare.

On je naveo da nije lako igrati tri utakmice nedeljno i da Partizan nije igrao kao što može.

- Mnogo poštujemo ABA ligu, Budućnost je veoma dobar tim i nismo zaslužili da dobijemo, ali Partizan u ABA ligi igra dobro i ozbiljno u kontinuitetu. Ovo je problem za nas ako želimo da se borimo za prvo mesto, ali moramo da se odmorimo i pripremimo za sledeću utakmicu. Nije trenutak da se pita zašto smo danas ovako odigrali, jer je jasno igrači nisu bili na 100 odsto i da nismo igrali našu košarku. Budućnost je igrala dobro. Ljuti smo jer morali da budemo bolji - izjavio je trener Partizana.

Penjaroja je poručio da je Partizanov prvi cilj da napreduje iz utakmice u utakmicu.

- Za nas je uvek najvažnija sledeća utakmica, mentalitet nam je takav da damo sebe na svakom meču, sledeći je Efes. Cilj je da osvojimo ABA ligu, ali ne treba se svakog dana opterećivati time. Sad je cilj da napredujemo iz dana u dan i da igramo bolje, ali eto, danas nismo igrali na našem nivou. Nismo igrali dobro, ali to nije katastrofa - rekao je Penjaroja.

Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli ABA lige sa 19 pobeda i tri poraza, a u sledećem kolu gostovaće Cedevita Olimpiji.