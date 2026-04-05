Fudbaleri Partizana nisu uspeli da pobede Čukarički u 29. kolu Superlige Srbije.

Meč u Humskoj je završen bez golova i crno-beli su propustili priliku da se vrate na drugo mesto na tabeli.

Posle meča je svoje utiske izneo trener Srđan Blagojević.

- Imamo mi više problema. Evidentno je da već tri utakmice od početka prolećnog dela da ne pobedimo kad imamo igrača više. Nije slučajnost, ima razlog. Falio nam je završni pas, više energije, želje i uverenosti, verovatno i kvaliteta u tom pasu i završnici. Ostaje neprijatan utisak. Želeli smo da pobedimo. Činjenica da smo igrali sa igračem više pojačava frustraciju. Nama predstoji velika borba i sa samim sobom i sa protivnicima. Moramo da se upustimo u koštac sa tim - rekao je Blagojević.

Utiske je sumirao i njegov kolega Marko Jakšić.

- Moram biti zadovoljan. Nismo ušli onako kako smo hteli. Malo smo ušli u nervozu, dekoncetracija nas je dovela do crvenog kartona. Kako su igrači odigrali 60-70 minuta sa igračem manje, mogu samo kapu da im skinem. Nadam se da će moći večeras da proslave. Za kratko vreme smo promenili DNK ekipe, verujem da će Čukarički biti bolji - istakao je Jakšić.