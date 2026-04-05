Novi ugovor Karlika Džonsa je glavna tema ovih dana.

Domaći i inostrani mediji su u subotu preneli informaciju da je najbolji igrač Partizana produžio saradnju sa srpskim i regionalnim šampionom na još dve godine, ali je on to demantovao.

Ove večeri u Podgorici, gde je Partizan poražen od Budućnosti i tako prepustio Dubaiju prvo mesto na tabeli ABA lige, Džons je izjavio da vest o novom ugovoru nije tačna.

- Ništa nisam potpisao. To je sve što mogu u ovom trenutku da kažem - rekao je Džons, a preneo crnogorski "MneMagazin".

Pregovori su još uvek u toku, ali će navijači morati da se strpe.

Džons je prokomentarisao i poraz crno-belih u crnogorskoj prestonici.

- Teška utakmica, na gostujućem terenu, neprijateljska atmosfera protiv jakog protivnika. Nismo imali dovoljno treninga, nismo igrali dovoljno čvrsto, previše propuštenih detalja i previše grešaka nas je koštalo utakmice - poručio je Džons.