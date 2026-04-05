Fudbaleri Crvene zvezde su najveći pobednici 29. kola Superlige Srbije.

Crveno-beli su posle preokreta savladali Radnik u Surdulici sa 2:1, a uz to su dočekali kikseve prvih pratioca. Vojvodina je odigrala bez golova sa IMT-om, a istim rezultatom je završen meč Partizana i Čukaričkog u Humskoj, pa je tako tim Srđana Blagojevića propustio priliku da se vrati na drugo mesto.

Zvezda sada ima 72 boda, 13 više od drugoplasirane Vojvodine, dok je Partizan ostao treći sa 58.

Četvrti je Železničar koji je pobedio Novi Pazar, čime ga je preskočio na tabeli i ima bod više. OFK beograd i Čukarički su odmah ispod sa 39 bodova, dok je Radnik osmi sa 38.

Kada je reč o donjem domu, Spartak iz Subotice je poražen od Javora, pa ima sve manje šansi da ostane u eliti, jer je od sigurne zone daleko čak 13 bodova.

Do kraja regularnog dela je ostalo još jedno kolo, nakon čega sledi plej-of i plej-aut.