Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su novu pobedu u Superligi Srbije. Crveno-beli su savladali Radnik u Surdulici i tako nastavili trijumfalnu seriju.

Branilac titule sada ima 72 boda, dok je Radnik ostao na 38.

Domaćin je agresivno otvorio utakmicu i već u drugom minutu imao prvi korner, ali nije bilo opasnosti za gol Zvezde. Gosti su prvi put zapretili u šestom minutu, kada je Ovusu zaobišao Filipovića i šutirao pored stative.

Duarte se potom dva puta našao u dobroj poziciji, ali je bio neodlučan i nije koristio šanse.

U 22. minutu je Zorić imao solidan pokušaj sa distance, ali nije bio precizan, a samo minut kasnije je usledio hladan tuš za crveno-bele.

Neverovatnu grešku je napravio Timi Maks Elšnik. Slovenac je želeo da vrati loptu Mateusu, ali je poslao prejak pas. brazilski golman nije to očekivao i lopta je završila u mreži za vođstvo domaćina.

Mučili su se igrači Zvezde da dođu do prave prilike, ali su u 36. minutu ipak stigli do izjendačenja. Dobar centaršut je uputio Tiknizjan, a na pravom mestu je bio Aleksandar Katai koji je glavom poslao loptu u mrežu.

Osam minuta kasnije je došlo do potpunog preokreta. Ovusu je udarcem levom nogom postigao gol i doneo prednost Zvezdi. Nije napadač iz Gane slavio gol protiv kluba iz kog je zimus došao u Zvezdu i tim rezultatom se otišlo na pauzu.

U nastavku je Dejan Stanković pružio šansu Vasiliju Subotiću koji je tako debitovao u prvom timu Zvezde.

Dugo nije bilo prilika na obe strane, a onda su gosti za kratko vreme imali nekoliko opasnih pokušaja. Enem je ima dve dobre prilike, ali nije bio precizan. Zatim je Katai pokušao, ali je Ranđelović odbranio njegov udarac.

Ponovo je Ranđelović bio na visini zadatka u 77. minutu. Imao je Vasilije Kostov situaciju jedan na jedan sa golmanom Radnika koji je izašao kao pobednik iz tog duela.

Rezultat se do kraja meča nije menjao i Zvezda je tako stigla do nova tri boda.

Tim Dejana Stankovića će u narednom kolu dočekati Spartak, dok će Radnik gostovati OFK Beogradu.

RADNIK - CRVENA ZVEZDA 1:2

Stadion: Gradski

Sudija: Srđan Jovanović

RADNIK: Ranđelović – Zorić, Hajdarević, Popović, Duronjić, Ilić, Filipović, Novaković, Koudio, Abubakar, Emanuel Junior.

CRVENA ZVEZDA: Mateus – Seol, Rodrigao, Eraković, Tiknizijan – Krunić, Elšnik – Ovusu, Kostov, Katai - Duarte

16:10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici 29. kola Superlige Srbije između Radnika i Crvene zvezde.