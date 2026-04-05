Španski teniser Rafael Hodar osvojio prvu ATP titulu u karijeri, pošto je danas u finalu turnira u Marakešu pobedio Argentinca Marka Trunhelitija rezultatom 6:3, 6:2.

Meč je trajao 70 minuta. Hodar je 89. teniser sveta, dok je Trunheliti 117. na ATP listi.

Španski teniser je u oba seta napravio po dva brejka i tako došao do pobede i trofeja.

Hodar, koji ima 19 godina, je za trijumf na turniru u Maroku dobio 93.175 evra i 250 bodova za ATP listu.

Trunhelitiju je za učešće u finalu pripalo 54.360 evra i 165 bodova za ATP listu.