Gosti iz Hamburga su poveli u 25. minutu kada je pogodak dao Matijas Pereira Laž.

Srpski fudbaler Andrej Ilić postigao je gol u 52. minutu i tako doneo bod Unionu.

Sankt Pauli je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Džekson Irvin u 90+3. minutu dobio drugi žuti karton.

Ilić je ove sezone zabeležio dva golova i osam asistencija na 26 utakmica u Bundesligi.

Union se nalazi na 10. mestu na tabeli Bundeslige sa 32 boda, dok je Sankt Pauli na 16. poziciji sa 25.

U sledećem kolu, Union će gostovati Hajdenhajmu, a Sankt Pauli će dočekati Bajern.