Neočekivani otkaz u Bundesligi u neobično vreme. Union iz Berlina se rastao sa trenerom Štefenom Baumgartom. Mari-Luiz Eta, ranije trenerka juniora do 19 godina i buduća glavna trenerka ženskog tima kluba iz Berlina, preuzela je dužnost do kraja sezone sa ciljem da klub zadrži u eliti. Inače, naš Andrej Ilić jedan je od najboljih igrača tima s oronulog stadiona Kuća starog šumara.

Generalni direktor Horst Heldt objasnio je:

- Imali smo apsolutno razočaravajuću drugu polovinu sezone i ne zavarava nas pozicija na tabeli. Situacija je nesigurna i očajnički su nam potrebni bodovi da bismo osigurali opstanak. Dve pobede na 14 utakmica od zimske pauze i igre prikazane poslednjih nedelja nisu nas ubedile da možemo da preokrenemo stvari sa Baumgartom. Zbog toga smo odlučili da krenemo iz početka. Drago mi je što je Mari-Luiz Eta pristala da privremeno preuzme tim pre nego što postane glavni trener ženske ekipe.

Eta, koja je rođena u Drezdenu, već je odradila par treninga s momcima.

- S obzirom na bodovne razlike u donjoj polovini tabele, opstanak u Bundesligi još uvek nije zagarantovan. Oduševljen sam što mi je klub poverio izazovan zadatak. Jedna od snaga Uniona je uvek bila naša sposobnost da se ujedinimo u takvim situacijama. I naravno, uveren sam da ćemo s ovim timom obezbediti ključne bodove.

Union je u subotu izgubio od poslednjeg Hajdenhajma sa 1:3. „Gvozdeni“ se posle 29 utakmica nalaze na 11. mestu, sedam bodova više od mesta koje vodi u plej-of.

Eta (34) je bila pomoćni trener Uniona od novembra 2023. do maja 2024. godine, pomažući u borbi za opstanak.

Kao fudbalerka, ostvarila je velike uspehe sa Turbinom iz Potsdama. Tada je, pod imenom Mari-Luiz Bagehorn, tri puta osvojila nemačko prvenstvo i Ligu šampiona 2010. godine. Zbog nekoliko povreda morala je da završi karijeru u 26. godini.

Ovlašćena za rad

Etina trenerska karijera brzo je krenula uzlaznom putanjom najpre u akademiji Verdera, kluba u kome je završila igračku karijeru. Tokom 2021. angažovana je od DFB kao pomoćni treneri ženske reprezentacije do 15 godina. Naredne godine uspešno je završila kurs za pro licencu i od tada je zvanično ovlašćena za rad kao glavni trener u Bundesligi i Drugoj Bundesligi.

Novi ugovor, pa otkaz

Baumgart je prosečno osvajao 1,22 boda po utakmici, a sredinom januara produžio je ugovor koji je isticao. Bivši trener Kelna i HSV preuzeo je tim kada su pod njegovim prethodnikom Svensonom bili u padu u sezoni 2024/25. Obezbedili su opstanak u 30. kolu.