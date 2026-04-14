Srpski košarkaš Nikola Jokić i ove sezone ima neverovatne brojke. Jedan je od najboljih igrača današnjice, ali nikada nije voleo da se previše eksponira i gleda da se kloni svetla kamere. Upravo to je verovatno doprinelo da se na jednoj listi nađe tek na desetom mestu.

Naime, objavljeni su podaci o igračima čiji se dresovi najviše prodaju u NBA ligi. Na prvom mestu je neprikosnoveni Stef Kari, drugi je Luka Dončić, dok je na trećem mestu Džejlen Brunson. Četvrti je Viktor Vembanjama, a peti Lebron Džejms. Ispred Jokića je, zanimljivo, i novajlija Kuper Fleg.

Što se tiče NBA timova, Njujork Niksi su prvi po prodaji klupskih obeležja, drugi su Lejkersi, a treći Boston. Jokićev Denver je, kao i on – na desetoj poziciji.