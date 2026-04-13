Košarkaš Denvera Nikola Jokić postao je prvi igrač u istoriji NBA lige koji je u jednoj sezoni bio na prvom mestu po broju skokova i asistencija po utakmici, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Jokić je regularni deo sezone u NBA ligi završio sa prosekom od 12,9 skokova i 10,9 asistencija po meču.

NBA podseća da je Vilt Čembrlen u sezoni 1967/68. imao najviše skokova i asistencija u NBA ligi, ali u proseku nije bio najbolji dodavač.

Denver je u finišu regularnog dela sezone u NBA ligi zabeležio 12. uzastopnih pobeda. Nagetsi je na kraju zauzeo treće mesto na tabeli Zapadne konferencije sa 54 pobede i 28 poraza, a u prvom kolu plej-ofa igraće protiv Minesote.

NBA navodi da je Jokić u konkurenciji za nagradu najkorisnijeg igrača (MVP) u regularnom delu sezone.