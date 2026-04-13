Prva promocija romana “Devetka” biće održana baš u Užicu, i to na tribinama stadiona “Radomir Antić”, što će biti prva promocija takve vrste u Srbiji i jedinstven spoj kulture i sporta.

Roman „Devetka“ duboka je i slojevita, savremena drama o usponu, padu i mogućnosti iskupljenja nekada velikog fudbalskog talenta iz Užica, Saše Golubovića.

Prva promocija romana “Devetka” biće održana baš u Užicu, i to na tribinama stadiona “Radomir Antić”, što će biti prva promocija takve vrste u Srbiji i jedinstven spoj kulture i sporta. Glavni junak romana Saša Golubović je ponikao u FK Sloboda, i odatle započeo put ka reprezentaciji i fudbalskim visinama, te će početak promocije biti izuzetno simboličan. Promocija je zakazana za petak, 17. april od 18 časova.

Radnja romana kreće se između Sašine sadašnjosti u rodnom Užicu, tokom 2021. i 2022. godine, i flešbekova koji prate njegovu turbulentnu karijeru od sredine devedesetih, od početaka u užičkoj Slobodi, pa sve do njenog kraja 2016. godine. Iako snažno uronjena u svet fudbala, u njegovu atmosferu, svlačionice, transfere, navijačke mitove i pritiske koje taj svet nosi, „Devetka“ je mnogo više od sportskog romana. Ovo je istovremeno psihološki roman i sportska fikcija, knjiga u kojoj se unutrašnja borba protagoniste, njegove porodične rane, zavisnosti i proces mentalnog ozdravljenja prepliću sa autentičnim i upečatljivim prikazom fudbalskog sveta. Kroz lik Saše Golubovića, igrača koji među navijačima Slobode i Monpeljea, ali i među ljubiteljima kultne igrice "Championship manager", nosi gotovo mitski status, Jovan Simić piše o muškoj ranjivosti, krivici, identitetu i potrazi za iskupljenjem.

Promocija romana "Devetka" (izdavač Leemoon) zakazana je za petak, 17. april od 18 časova, na stadionu "Radomir Antić" u Užicu, a planirane su promocije i u drugim gradovima Srbije.