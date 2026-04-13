Dominik Frimpong, prvotimac Berekum Čelsija je ubijen, i to u klupskom autobusu, prenosi “BBC”.

Naime, pljačkaši su presreli klupski autobus fudbalera Berekum Čelsija koji su se vraćali sa gostovanja nakon poraza od Samarteksa rezultatom 1:0.

“Na povratku u Berekum iz Samreboja, naš autobus je napadnut od strane pljačkaša koji su nam blokirali put. Nakon što je naš vozač pokušao da okrene autobus – počeli su da pucaju ka nama“, stoji u saopštenju Frimpongovog kluba, a smrt talentovanog napadača potvrdio je fudbalski savez Gane.

“Dobili smo informaciju da je Dominik Frimpong preminuo. Neverovatan gubitak, ne samo za Berekum Čelsi, već i za fudbal Gane generalno. Dominik je bio izuzetno perspektivvan fudbaler.”

Frimpong je rođen 2005. godine i u tekućoj sezoni je na 13 mečeva upisao dva gola.