Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za tri pozicije i trenutno se nalazi na 113. mestu na najnovijoj WTA listi sa 731 bodom.

Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević nazadovala je za jednu poziciju i trenutno je 146. igračica sveta sa 540 poena.

Teodora Kostović je pokvarila plasman za jedno mesto i trenutno se nalazi na 162. poziciji na WTA listi sa 459 bodova. Mia Ristić je na 265. mestu sa 259 poena, dok je Katarina Jokić 310. sa 213.

Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje je najbolja teniserka sveta sa 11.025 bodova. Elena Ribakina iz Kazahstana je druga sa 8.108 poena, dok je Amerikanka Koko Gof na trećoj poziciji 7.278 bodova.

Poljakinja Iga Švjontek je četvrta teniserka sveta, a potom slede Amerikanke Džesika Pegula i Amanda Anisimova, Ukrajinka Elina Svitolina, Italijanka Džasmin Paolini, Ruskinja Mira Andrejeva i Kanađanka Viktorija Mboko.