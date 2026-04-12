Ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila je WTA turnir u austrijskom Lincu, pošto je danas u finalu pobedila zemljakinju Anastasiju Potapovu 1:6, 6:4, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 54 minuta. Andrejeva je 10. teniserka sveta, dok se Potapova nalazi na 97. mestu WTA liste. Ovo je bio četvrti međusobni duel dubl partnerke Olge Danilović i ruske teniserke, a treći trijumf Andrejeve.

Ruska teniserka je pobedom na turniru u Lincu stigla do pete WTA titule u karijeri.

WTA turnir u Lincu se igrao za nagradni fond od 1.049.083 evra.