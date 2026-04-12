Fudbaler Juventusa na pozajmici u Fjorentini Nikolo Fađoli (24) koji je umešan u aferu onlajn klađenja otkrio je policiji razlog zašto se upustio u kriminalne radnje.

Da podsetimo, velika kladioničarska afera potresa italijanski fudbal, a u nedozvoljeno onlajn klađenje pored Nikola Fađolija umešani su i reprezentativci Italije Sandro Tonali i Nikolo Zaniolo. Fađoliju preti kazna od godinu dana suspenzije iz fudbala.

Sve je ovih dana dobilo i nastavka jer je Nikolo priznao da mu je i Dušan Vlahović pozajmio 100.000 evra.

Fađoli je sve priznao na sudu. Otkrio je da su njegovi dugovi narasli na oko 3.000.000 evra. On godišnje u Juventusu zarađuje oko 1.800.000 evra.

- Imao sam najgori period između marta i aprila ove godine. Bio sam toliko pod stresom i uplašen da sam tokom utakmice između Sasuola i Juventusa napravio grešku, nakon koje sam zamenjen. Čim sam izašao s terena, počeo sam da plačem pred kamerama, razmišljajući o svojim problemima vezanim uz dugove oko kocke. Prestao sam da se kladim, ne želim to više da radim - rekao je Fađoli u policiji.

Mladi fudbaler ima vrednost od 35.000.000 evra, ali...

- Želim da istaknem da mi je namera da vratim sav novac koji sam posudio od svojih prijatelja. Oni nisu znali prave razloge zbog kojih sam zajmio novac. Tražio sam zajam da platim kockarske dugove. Neki prijatelji su mi dali 40.000 evra. Lagao sam ih, rekao sam da mi novac treba za sat i da mi je majka blokirala račune.

Otkrio je detalje.

- Federiko Gati (saigrač iz Juventusa. op. a.) pozajmio mi je novac koji mu još nisam vratio. Novac sam uzeo od Radu Dragušina (igrač Đenove op. a.) i nekih prijatelja iz Pjaćence. Nikada nisam razgovarao o svom klađenju s upravom, igračima ili trenerima Juventusa jer nikome nisam verovao. Takođe, nisam se kladio na Juventus ili Kremonese, gde sam pre igrao.

Priznao je koliko je dužan.

- Već sam nakupio ogroman dug od 250.000 evra u septembru 2022. i počeo je pritisak vlasnika ilegalnih kladionica koji su me terali da vratim novac. Kupovao sam vredne satove u zlatarama i isporučivao im - rekao je, pa nastavio:

- Noću nisam spavao. Što je vreme više prolazilo, dug me više proganjao. Novac koji sam morao da vraćam stalno se povećavao. Uterivači dugova su mi rekli da će mi polomiti noge. Kladio sam se na fudbalske utakmice i tenis. Počeo sam u leto 2021. Nisam pitao jesu li te kladionice legalne, ili ne. Bilo je zabavno. Od januara 2022. sam bio pod stresom zbog nagomilanih dugova.

Otkrio je ko ga je uveo u svet klađenja.

- Prvo se kladite jer imate mnogo slobodnog vremena. Ujutro trenirate i onda se kladite da ubijete dosadu. Sandro Tonali mi je predložio da igram na ilegalnoj kladionici. Video sam ga kako igra i pitao ga šta to radi. Rekao mi je da mogu i ja jer nema ni traga klađenju. I naterao me da se registrujem na toj platformi. Prvo smo igrali na tenis, a onda na fudbal - plakao je i svedočio Fađoli.

Podsetimo, Nikolo Fađoli je nedavno priznao da se kladio na fudbalske utakmice. Sportistima u Italiji zabranjeno je da se klade na utakmice pod organizacijom FS Italije, UEFA i FIFA, takođe zabranjeno im je da direktno ili indirektno uplaćuju opklade.