Teniser iz Srbije, Hamad Međedović naći će se u glavnom žrebu izuzetno kvalitetnog ATP turnira u Barseloni, pošto je danas posle velike drame i propuštene meč lopte pobedio Kentana Alija iz Francuske u tri seta - 2:1 (6:2, 3:6, 7:6).

Bio je to maratonski meč u kojem je Hamad imao svoje šanse, sjajno započeo, dopustio protivniku da se vrati u susret i na kraju je sve moralo da bude odlučeno u tajbrejku trećeg seta.

Naime, Hamad je prvi set uspeo da osvoji dosta lako. Protivnik iz Francuske je stigao do samo dva osvojena gema i činilo se da bi Međedović lako mogao da izađe na kraj sa Alijem.

Ipak, reakcija Francuza usledila je tokom drugog seta, kada je napravio pravovremeni brejk i uspeo je da se odlepi od Međedovića.

Treći set bio je dosta dramatičan. Tamo je Hamad Međedović mogao da završi priču već kod rezultata 5:4 i servisa Alija, kada je imao brejk i meč loptu na njegov servis. Nije to iskoristio, pa smo otišli u tajbrejk.

Tamo je Hamad gubio ubedljivo, potom uspeo da se vrati, pa da spasi jednu meč loptu na 6:5, a onda da stigne do jedne kod rezultata 7:6. Iskoristio je i došao do pobede i glavnog žreba.