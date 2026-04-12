Košarkaški klub Partizan nema nikakve šanse da se domogne plej-ina ili plej-ofa u ovogodišnjoj Evroligi, pa se sada okreću pravljenju tima za narednu sezonu.

Nema dileme, biće dosta promena u redovima nekadašnjeg prvaka Evrope, ali prvi važan korak bio je ostanak Karlika Džonsa, koji je produžio ugovor na još dve sezone.

Paralelno se razmišlja i o pojačanjima, a kako navodi izraelski „Hajom“ jedno od njih moglo bi među crno-bele da stigne iz Hapoel Tel Aviva, debitanta u Evroligi.

Partizan je prema ovim navodima zainteresovan za centra izraelskog tima Taja Odijasea. Problem bi mogla da bude činjenica da je prethodnih nedelja Hapoel već započeo pregovore sa igračem o produžetku saradnje, ali se sada u trku uključio i srpski velikan, koji želi da ga dovede na dugoročan ugovor.

Igrač unutrašnje linije (30 godina, 206 cm) potpisao je leta 2025. dvogodišnji ugovor, pri čemu je druga sezona opciona, a ne garantovana.

Obe strane žele nastavak saradnje i razgovaraju o novom, unapređenom dvogodišnjem ugovoru, prema informacijama ovog portala. Odijase je u klub stigao kao četvrti centar ekipe, ali je postepeno napredovao u hijerarhiji i poslednjih nedelja praktično postao prvi rezervni centar „crvenih”, iza Dana Oturua, a ispred Džonatana Motlija.

U izraelskoj ligi Odijase ima odličnu sezonu i jedan je od najefikasnijih centara, sa prosekom od 14 poena, 3,9 skokova i indeksnim učinkom 16,3 za 21 minut po utakmici.

Njegov prvobitni ugovor, potpisan nakon dolaska iz turskog Bašakšehira, iznosio je 750.000 dolara za prvu sezonu i 800.000 za drugu.

Ukoliko pregovori sa Hapoelom budu uspešni, centar koji nastupa i za reprezentaciju Portorika potpisaće novi, finansijski jači dvogodišnji ugovor. Pre dolaska u Tursku nastupao je, između ostalih, za Tenerife, Lavrio, Getingen, Oldenburg, Brešu, Prometej i portorikanski Piratas de Kebradiljas.