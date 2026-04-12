Kako prenosi Korijere delo sport, Milan je pronašao novu devetku za narednu sezonu.

Filkrug se vraća u Vest Hem jer nije zadovoljio svojim nastupima u ovoj polusezoni, a na njegovo mesto dolazi napadač Čelsija.

Nikolas Džekson je trenutno u Bajernu iz Minhena, ali Bavarci neće otkupiti njegov ugovor, niti ga Čelsi želi nazad u svojim redovima, pa je pronađeno rešenje koje zadovoljava sve strane.

Džekson ima 24 godine, a ove sezone na 27 mečeva postigao je osam golova i dodao četiri asistencije.