Trener Novog Pazara Nenad Lalatović otkrio je zašto kao igrač Crvene zvezde nije prešao u redove Marseja.

Kako je rekao u razgovoru za "Kurir", francuski klub nudio je 8.500.000 evra Zvezdi za njega, a njemu platu od 1.000.000 evropskih novčanica. Ipak...

- I prve godine, odmah sa Zvezdom osvajam duplu krunu! I evo je, nova ponuda. Olimpik iz Marselja! Odigram derbi bez greške, oni došli da gledaju Mladena Krstajića i vide mene. Neki Hrvat im bio trener. Plaćaju obeštećenje od 8.500.000 Zvezdi za mene. Meni plata 1.000.000 godišnje! Pita me Džaja, hoću li da idem. I kažem hoću! Ali, navijači nisu dali, ostao sam. I uvek sam Zvezdi izlazio u susret, čak i kada sam posle odlazio u Šahtjor. To je to!