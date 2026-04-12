Fudbaleri Totenhema poraženi su na derbiju trenera Roberta de Zerbija na gostovanju Sanderlendu rezultatom 1:0 u meču 32. kola Premijer lige pa su ostali u zoni ispadanja na šest kola pre kraja.

Totenhem je posle poraza ostao na 18. mestu sa 30 bodova, dva manje od gradskog rivala Vest Hema koji je prvi iznad crte.

Nordi Mukiele je dao gol za pobedu Sanderlenda u 61. minutu.

Notingem Forest je kod kuće odigrao 1:1 protiv Aston Vile i sad ima tri boda više od Totenhema. Muriljo je u 23. minutu dao autogol za vođstvo Aston Vile, Niko Vilijams je izjednačio u 38. Nikola Milenković je odigrao ceo meč za "šumare".

U trećem meču današnjeg programa od 15 časova Kristal Palas je kod kuće savladao Njukasl posle preokreta rezultatom 2:1.