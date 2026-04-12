Siner je u finalu savladao branioca titule i velikog rivala, Karlosa Alkarasa, rezultatom 7:6 (5), 6:3.

Janiku je ovo prva titula na šljaci na turniru iz serije 1.000 – donela mu je povratak na čelo karavana. U ponedeljak će započeti 67. nedelju kao No.1.

Siner je nastavio i dominaciju na mastersima, pošto mu je ovo četvrta uzastopna titula, nakon Bersija, Indijan Velsa i Majamija.

Italijan je u oba seta uspevao da vrati brejk, preokrene i naposletku smanji na 7-10 u ukupnom međusobnom skoru.