Prosto su neverovatne scene oko samog terena i stadiona... Toliko je vruće da navijači odustaju...

Na svim stranama se vidi dosta praznih mesta, dok teniseri preživljavaju pravi pakao na terenu.Trenutno je u prestonici Francuske izmeren 31 stepen, a očekuje se da temperatura poraste u narednim satima.

Prostor oko stadiona gde se sakupljao veliki broj navijača je praktično pust, a u Parizu se ne pamte ovakve vrućine.

Siner je glavni favorit na Rolan Garosu, a put do titule bi moglu da mu pokvare Novak Đoković i Aleksandar Zverev, dok je Danil Medvedev već završio svoje učešće na drugom grend slemu u sezoni.