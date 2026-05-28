Umesto u večernjem terminu, Siner će na teren izaći u 12:00 časova po lokalnom vremenu, što predstavlja značajnu promenu u odnosu na dosadašnju praksu organizatora.

Tokom prva četiri dana turnira, organizatori su otvarali centralni teren ženskim singlom, ali su ovog puta napravili izuzetak i odlučili da upravo duel između Sinera i Argentinca Huana Manuela Serundola bude prvi na programu.

Takva odluka izazvala je iznenađenje, jer Siner kao najveća zvezda turnira najčešće igra u kasnijem terminu, posebno u večernjim mečevima na najvećoj sceni.

Radije igram noću, radije igram danju – kada god me stave. Dobro sam se prilagodio vrućini u Indijan Velsu i nema problema. Dobro smo se pripremili - rekao je Siner.

On je dodao da se sve više navikava na različite uslove, uključujući i treninge u Dubaiju kako bi se lakše nosio sa ekstremnim temperaturama.