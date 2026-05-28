Američka teniserka Hejli Baptist (24) doživela je tešku povredu na Rolan Garosu. Morali su na nosilima da je iznesu sa terena. Užasne scene na meču protiv kineske predstavnice Điju Vang. Bila je Amerikanka apsolutni favorit, ali je morala da preda meč pri rezultatu 5:4 za protivnicu.

Šta se desilo? Odigrala je forhend i delovalo je potpuno bezazleno. Međutim, u momentu doskoka je izvrnula zglob i samo je pala na šljaku. Počela je da vrišti, čuo se glasan urlik. Tražila je da se svi sklone od nje, odmah je bilo jasno da je povreda ozbiljna.

Marija Čičak je bila sudija u stolici, Hrvatica je odmah pozvala lekarsku ekipu koja je došla na teren. Baptist je u kolicima izneta sa terena i ispraćena aplauzima.

Amerikanku sada čekaju dodatni pregledi i analize posle čega će biti jasno kakvo je stanje sa povredom. Što se njene rivalke tiče, Vang u narednom kolu igra sa Julijom Starodubcevom koja je iznenadila Jelenu Ribakinu.