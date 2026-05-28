Novak Đoković je svoj meč drugog kola igrao u totlanom paklu.

-Ne znam zašto nemaju heat rule? Imaju? Znači istina je. Ok... Ne znam... Uvek je diskusija, ako zatvorite jednom krov, onda će biti zašto ostali igraju na vrućini. Bilo bi sjajno da se to uradi na ovako toplom danu, ali... U Australiji, u poslednjim godinama sam video da se odlažu mečevi kada pređe gornju liniju, a kada se spusti, onda se nastavlja. Grend slemovi ne bi trebalo da imaju probleme, imamo svetla, možda može da se razmeste neki mečevi. Na drugim turnirima koji nemaju te uslove, tu je diskusija. Imamo na ATP turu, Umag recimo kada mečevi počinju posle podne. Da li je sjajno da se igra posle ponoći? Nije, ali jeste to nešto o čemu treba da se razmatra - rekao je Đoković.

Govorio je i o samom meču.

-Ne znam da li volim tu tvoju konstataciju da je "razumno dugo bilo". Bilo je naporno, potrošio sam dosta energija, bilo je toplo, izazovno. Očigledno je bila moja greška što nisam završio kada sam imao meč loptu, imao je podršku publike, momentum je otišao na njegovu stranu. Bilo je teško, bio je prilično "nabrijan", znao je šta treba da radi, ratnik je, nisam igrao sa njim, ali je očigledno velika moja pobeda. Pozitivno je kada dobijete.

Osvrnuo se i na mladog igrača iz Grčke, Rafu Pagonisa.

-Ne možemo još da pričamo na grčkom, moram da ga unapredim! On je veoma dobar dečko, porodica, jako fini ljudi. To mi se sviđa. On ima jako dobru igru za nekog ko ima samo 14 godina. Trenirali smo zajedno nekoliko puta, a onda nekoliko puta jedan do drugog. Video sam kako napreduje, kako je posvećen, on je dečak, smeje se, ima energiju. Rekao sam njegovoj porodici da sam tu, da sam u Atini uvek spreman za savet. Njegov otac se šali da bih mogao da se pridružim timu kad se penzionišem, ali sam mu rekao da će popričekati.