Najbolji teniser svih vremena je pobedio Francuza Valentina Roajea sa 3:1, po setovima 6:3, 6.2, 6:7, 6:3, posle skoro četiri sata igre.

Meč se igrao po velikoj vrućini i teškim uslovima. Mogao je Novak i mnogo ranije da završi posao, ali je najvažnije da je izborio prolaz u narednu rundu.

U prva dva seta je Đoković bio sjajan. Nakon početnog odmeravanja snaga je napravio brejk u sedmom gemu, a tu prednost je bez većih problema sačuvao do kraja i poveo sa 1:0.

Drugi deo igre je protekao u potpunoj dominaciji trostrukog šampiona Rolan Garosa. Napravio je Novak brejk več u prvom gemu, a zatim i u petom. Razbio je protivnika u ovom setu i sa 6:2 došao na korak od pobede.

Sve je išlo ka tome da se meč završi u tri seta, ali je došlo do neočekivane drame. Dva puta je Novak imao brejk prednosti, ali se oba puta Roaje vraćao. To je Francuzu dalo samopouzdanje pa je počeo sve bolje da servira i lako dobija svoje gemove. Nije uspeo Đoković ponovo da ga ugrozi i otišlo se u taj-brejk.

Prava drama je viđena u odlučujućem gemu. Dva puta je Đoković imao mini-brejk, ali se Roaje nije predavao. Propustio je Novak meč loptu, pa je usledila kazna i domaći teniser je sa 9:7 uspeo da izbori četvrti set.

Publika je bila potpuno na strani Roajea. Đoković se unervozio, ali je nekako uspeo da dobije maratonski prvi gem četvrtog seta. Nakon toga se stabilizovao, pa je u četvrtom gemu napravio brejk i poveo 3:1. Održavao je tu prednost i na 5:3 je servirao za pobedu, ali je ponovo došlo do neočekivane drame. Tri meč lopte je propustio Novak u ovom gemu, ali je iskoristio četvrtu i konačno došao do pobede.

Đoković će u trećem kolu igrati sa boljim iz meča u kom se sastaju Žoao Fonseka i Dino Prižmić.

ĐOKOVIĆ - ROAJE 6:3, 6:2, 6:7, 6:3

Četvrti set:

6:3 - Novak ide u treće kolo!

5:3 - Ostaje Roaje za sad u meču. Novak u narednom gemu servira za pobedu.

5:2 - Novak je na gem od trećeg kola.

4:2 - Prekida Roaje Đokovićevu seriju od tri uzastopno dobijena gema.

4:1 - Ono što mu nije pošlo za rukom u trećem, jeste u četvrtom setu. Novak je potvrdio brejk.

3:1 - Brejk! Nije iskoristio Novak prvu brejk loptu, ali jeste drugu i stiče osetnu prednost.

2:1 - Spektakularnim forhendom Đoković ponovo stiže do prednosti.

1:1 - Sa nulom Roaje osvaja svoj servis gem. Igra Francuz sa dosta samopouzdanja u ovim trenucima.

1:0 - Dobija Novak maratonski prvi gem četvrtog seta.

Taj-brejk:

7:9 - Ipak će se još igrati. Roaje dobija ovaj set i smanjuje na 2:1.

7:8 - Greši Đoković. Nova set lopta za Roajea.

7:7 - Ne da Novak set Francuzu.

6:7 - Imaće Roaje set loptu.

6:6 - Još se igra.

6:5 - Meč lopta za Novaka.

5:5 - Ponovo je nerešeno. Imamo dramu!

5:4 - Dobar servis Roajea koji ostaje u igri.

5:3 - Mini-brejk!

4:3 - As u pravom trenutku!

3:3 - Opet Đoković komplikuje sebi život. Nova dupla greška za izjednačenje.

3:2 - Ne predaje se Francuz.

3:1 - Prekida Roaje Novakovu seriju. Nije Đoković imao sreće u ovom poenu. Lopta je zakačila vrh mreže i odbila se u aut.

3:0 - Još jedan sjajan poen. Odlično je Novak počeo odlučujući gem.

2:0 - Strašan forhend Đokovića.

1:0 - Odmah mini-brejk pravi Novak.

Treći set:

6:6 - Igraće se taj-brejk u trećem setu!

5:6 - Još jedan siguran gem za Roajea. Đoković će servirati za taj-brejk.

5:5 - Dobija Novak ovaj gem. Loše je počeo sa duplom greškom, ali je izborio ostanak u setu.

4:5 - Prekinuta serija brejkova. Roaje dobija gem bez izgubljenog poena. Novak će u narednom servirati za ostanak u trećem setu.

4:4 - Neverovatno...Opet Roaje vraća brejk. Nikako Novak ne uspeva da prelomi meč.

4:3 - Opet Đoković pravi brejk! Nije dozvolio da ga poremeti prethodni izgubljen servis gem, pa je sa nulom ponovo došao do prednosti. Još dva gema do pobede.

3:3 - Nepotrebno Novak vraća rivala u ovaj set. Došao je Roaje do tri brejk lopte. Spasao je Đoković sve tri, ali je na četvrtoj odservirao duplu grešku i ponovo je nerešeno.

3:2 - Evo ga brejk! Došao je Đoković do prve brejk lopte u trećem setu i odmah ju je iskoristio.

2:2 - Uzvraća Đoković istom merom. Bez brejk lopti u prva četiri gema.

2:1 - Ponovo Roaje perfektan na servisu. Deluje Francuz vrlo dobro na startu trećeg seta.

1:1 - Dobija i Novak svoj prvi servis gem u ovom delu igre.

0:1 - Sjajan početak trećeg seta za Roajea koji dobija prvi gem bez izgubljenog poena.

Drugi set:

6:2 - Novak ubedljivo dobija ovaj gem i sada vodi sa 2:0 u setovima. Još jedan mu nedostaje da prođe u treće kolo.

5:2 - Za sada Roaje ostaje u drugom setu. Novak će u narednom gemu servirati za 2:0.

5:1 - Novak je na gem od osvajanja drugog seta.

4:1 - Dupli brejk Đokovića! Nije srpski as iskoristio prvu brejk loptu, ali jeste drugu i sada ima ogromnih 4:1 i u narednom gemu će servirati.

3:1 - Čuva Novak brejk prednosti u drugom setu.

2:1 - Prvi gem za Roajea u drugom setu.

2:0 - Potvrđen brejk bez većih problema.

1:0 - Savršen početak drugog seta za Novaka. Napravio je Đoković odmah na startu brejk i ima prednost.

Prvi set:

6:3 - Novak je dobio prvi set!

5:3 - Šteta. Mogao je Đoković već u ovom gemu da završi prvi set. Imao je brejk, odnosno set loptu, ali se Roaje izvukao, pa će Srbin u narednom gemu servirati za vođstvo.

5:2 - Još jedan gem sa nulom. Uhvatio je Novak pravi ritam i deluje sjajno na terenu.

4:2 - Evo brejka! Fantastičan gem za Đokovića koji je ekspresno došao do tri brejk lopte. Odmah je iskoristio prvu i sada ima lepu prednost.

3:2 - Komplikovan gem za srpskog tenisera koji je na kraju uspeo da ga dobije.

2:2 - Došao je Đoković do izjednačenja u ovom gemu, ali ne i do brejk lopte, pa Roaje poravnava rezultat.

2:1 - Još jedan gem za Novaka.

1:1 - Upisuje se i Roaje. Bez većih problema je Francuz dobio svoj prvi servis gem.

1:0 - Vrlo siguran Novak na startu. Dobio je prvi gem bez izgubljenog poena.

Meč je počeo! Prvi na servisu Novak Đoković.

15:45 - Igrači su izašli na teren i zagrevaju se.

15:20 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču drugog kola Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Valentina Roajea. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Pariza.