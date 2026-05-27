Nemačka teniserka Tamara Korpač plasirala se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je pobedila Kineskinju Vang Sinju sa 2:1, po setovima 6:2, 2:6, 6:3.

Viđen je neizvestan meč u Parizu, ali ga nisu obeležili lepi potezi, već žestok sukob koji je rezultirao odbijanjem rukovanja na mreži.

Sve je počelo u prvom setu kada je sudija presudio da je lopta Kineskinje završila u autu, što je Korpačovoj donelo ključnu brejk šansu. Nezadovoljna odlukom, Vang je prešla na protivničku stranu terena kako bi proverila trag u šljaci, što je strogo zabranjeno i kažnjivo. Publika je burno reagovala zvižducima, a sudija je Kineskinji dodelio kaznu.

Nakon poslednjeg poena je došlo do nove svađe, a Korpač je za "Eurosport" otkrila šta se tačno dogodilo na mreži.

- Bila su dva traga. Mislila sam da je jedan, ona drugi, ali oba su bila u autu. Videla sam joj na licu da je shvatila da su lopte van terena, a onda je odjednom pokazala na nešto u sredini i rekla: "Ova je bila na liniji". Rekla sam joj da tamo nema apsolutno ničega - počela je priču Korpačova.

Nemica nije birala reči tokom rasprave na terenu:

- Pitala sam je: "Zar te nije sramota što dolaziš ovamo samo zato što tvoj boks pravi toliku buku?" Njeni treneri su mi dobacivali da pokazujem pogrešan trag, na šta sam im odgovorila da nemaju šta da pričaju sa mnom, jer za to služi sudija.

Kulminacija se dogodila na samom kraju:

- Na mreži mi je rekla da nije lepo to što sam uradila u prvom setu sa tragovima. Odgovorila sam joj: "Šta nije lepo? To što ti nisam poklonila poen? Znaš šta, neću ti ni ruku pružiti". To je totalno nesportski od nje. Do sada smo bile u dobrim odnosima, nemam pojmu šta se desilo - izjavila je Korpačova.