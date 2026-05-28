Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo Rolan Garosa u dubl konkurenciji, pošto su danas u prvom kolu pobedile češki par Džesiku Malečkovu i Mirijam Škoh rezultatom 6:4, 6:1 za sat i 25 minuta igre.

Srpska i kazahstanska teniserka su u oba seta napravile po dva brejka i tako došle do pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.

Krunić i Danilina će u drugom kolu igrati protiv Nemice Tatjane Marije i Turkinje Zejnep Sonmez.

Srpska i kazahstanska teniserka su prošle godine došle do finala Rolan Garosa u dublu.