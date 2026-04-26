Srpska teniserka, Aleksandra Krunić, plasirala se u četvrtfinale mastersa u Madridu u paru sa Kristinom Mladenović, pobedom nad Lindom Noskovom i Mari Buzkovom - 3:6, 7:5, 11:9.

Na ovom turniru je Aleksandra Krunić odlučila da promeni svog partnera, pa je tako umesto Daniline odlučila da zaigra sa francuskom teniserkom srpskih korena, a za sada im ide i jako dobro. One su u prvom kolu slavile protiv Rahimove i Šiškove, a sada su savladale i dve Čehinje.

Nisu dobro otvorile meč Aleksandra i Kristina, iako su uzele brejk na samom startu. Povele su potom sa 2:0, pa i 3:1, ali onda upadaju u veliku krizu. Linda i Mari su vezale pet gemova i osvojile su prvi set sa 6:3.

Morale su Aleksandra i Kristina da se smire, a to su i uradile i zaigrale su stvarno sjajno. Susrele su se sa čak tri brejk lopte na 4:4, ali su odbranile svoj servis, a onda su iskoristile i prvu brejk loptu kojom su došle do 7:5.

Usledio je potom i super taj-brejk, gde je viđeno mnogo izgubljenih servisa. Aleksandra i Kristina su povele sa 9:7, imale su dve meč lopte, ali ih nisu iskoristile. Potom su povele 10:9 i konačno su ovaj meč privele kraju.

Sada ih očekuje meč protiv boljeg iz duela - Sije/Kenin - Bulter/Vilijams.