Šokantne scene dolaze sa mastersa u Madridu.

Teniseri i teniserke muku muče da odigraju i završe svoje mečeve, a glavni razlog je - stomak!

Usledila su brojna povlačenja sa turnira, a čuveni Džim Kurijer smatra da zna ko je glavni "krivac".

Kurijer je govorio za "Tennis Channel" i kaže da su navodni uzroci zaraze takosi sa rakčićima koji se služe u restoranu za igrače.

Mučne scene su viđene na meču Koko Gof i Sorane Kirstee. Amerikanka je počela da povraća u jednom trenutku meča, ali je uspela nekako da dobije meč iako se videlo da je baš iscrpljena.

Takođe, ni Iga Švjontek nije bolje prošla. Poljakinjaje u suzama predala meč En Li, a posle izlaska na teren, lekari su morali hitno da joj provere vitalne parametre. Spisku "pokošenih" se pridružio i Marin Čilić, koji je morao da preda meč bez borbe.

Iako se prvo sumnjalo na virus, teorija o trovanju hranom dobija sve više na značaju. Slična situacija dogodila se prošle godine u Akapulku, kada je pola žreba završilo sa teškim stomakom problemima zbog loše hrane.

Zanimljivo je da je od masovnog odustajanja najviše profitirala Linda Noskova. Njoj je Samsonova predala meč, pa Čehinja u osminu finala ulazi potpuno odmorna, gde je čeka iscrpljena Koko Gof. Ako se "prokletstvo takosa" nastavi, Noskova bi mogla do četvrtfinala da stigne praktično bez ispaljenog metka.