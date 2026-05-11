Američka teniserka srpskog porekla je u osmini finala izgubila od Koko Gof sa 2:1, po setovima 5:7, 7:5, 6:2., posle dva sata i 45 minuta igre.

Imala je mlada Iva sve u svojim rukama i bila je na dobrom putu da zabeleži najveću pobedu u karijeri nad četvrtom igračicom sveta. Dobila je prvi set rezultatom 7:5, a onda je u drugom imala prednost od 5:3 i 40:30. Serivrala je za meč, bila na korak od senzacije, ali ništa od svega.

Gof je uspela nekako da se izvuče. Nanizala je Amerikanka četiri gema i došla do izjednačenja.

U trećem setu su pet gemova zaredom jedna drugoj oduzimale servis, međutim, jedan brejk više je napravila Gof i povela 3:2.

To se ispostavilo kao ključni momenat meča, pošto Iva nije osvojila nijedan gem do kraja. Favorizovana Koko Gof je iskoristila neiskustvo mlade protivnice i uspela da obezbedi plasman među osam najboljih.