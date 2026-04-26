Meč je trajao dva dva sata i 21 minut. Gof je treća teniserka sveta, dok se Kirstea nalazi na 26. mestu WTA liste.



Gof će u osmini finala igrati protiv Čehinje Linde Noskove kojoj je meč bez borbe zbog povrede predala Ruskinja Ljudmila Samsonova.

Plasman u osminu finala izborile su i Argentinka Solana Sijera i Amerikanka Kejti Meknali. Argentinka je u trećem bila bolja od Zejnep Sonmez iz Turske 0:6, 6:2, 6:3, a u osmini finala sastaće sa pobednicom duela između Belgijanke Eliz Mertens i Čehinje Karoline Pliškove.

Meknali je u trećem kolu pobedila Čehinju Kateržinu Sinjijakovu 6:3, 2:6, 7:6 (7:2). Amerikanka će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između Džesike Pegule i Marte Kostjuk.

WTA turnir u Madridu se igra za nagradni fond od 8.235.540 evra.