Iva Jović iza sebe ima neuspešan turnir u Madridu. Američka teniserka srpskog porekla je doživela poraze i u singlu i u dublu, čime je nastavila sa nešto slabijim rezultatima u poslednje vreme.

Uprkos padu forme, mlada nada svetskog tenisa privlači pažnju gde god da se pojavi, a tako je bilo i u španskoj prestonici, gde je odgovarala na interesantna pitanja, koja su joj postavljali upravo iz WTA, a tamo je otkrila i jednu nesvakidašnju činjenicu o sebi.

Pokazali su joj sliku sa utakmice Real Madrida, a Iva je otkrila da nikada u svom životu do sada nije bila na nekoj fudbalskoj utakmici!

- Baš bih volela da odem na jedan fudbalski meč, baš žarko želim tamo da odem. To bi bilo zaista neverovatno - rekla je Iva Jović.