Iva Jović igra veome loše u poslednje vreme. Američka teniserka koja ima srpsko poreklo je poražena u drugom kolu Madrida od Lejle Fernandez, ali to nije sve, pošto je izgubila i u konkurenciji parova, gde je igrala sa Viktorijom Mboko.

Bila je favorit u meču sa Fernandez, ali je doživela neočekivan poraz. Dobro je počela meč i osvojila prvi set, ali je u nastavku usledio veliki pad pošto je uzela samo pet gemova, pa je njena protivnica prošla dalje.

Nedugo nakon poraza u singlu, ona je igrala sa Viktorijom Mboko i u dublovima. One su igrale protiv Laure Sigemund i Vere Zvonareve, gde su olako izgubile sa 2:0, gde su osvojile tek šest gemova.

Podsetimo, Iva Jović je rođena u Kaliforniji, u porodici srpsko-hrvatskog porekla. Njen otac Bojan je Srbin, majka Jelena Hrvatica, a oboje su farmaceuti koji su se početkom 2000-ih godina preselili u Sjedinjene Američke Države, nakon što je njena majka dobila zelenu kartu na lutriji.

Postojala je nada da će Jovićeva ipak odlučiti da se vrati korenima i zaigra pod srpskom zastavom, ali je nedavno odlučila da na to stavi tačku i u Bili Džin King kupu je igrala za SAD.

Iva je za kratko vreme postala prava teniska senzacija, ali joj u poslednje vreme ne ide baš najbolje...