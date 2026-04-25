Fudbaleri Jorka i Ročdejla odigrali su neverovatnu utakmicu u poslednjem kolu pete lige Engleske.

Vodila se velika borba za ulazak u četvrtu ligu i sve je odlučivao međusobni meč ova dva tima.

Jork je bio prvi sa 107 bodova, dok je Ročdejl bio drugi sa dva boda manje.

Ulog je bio najveći mogući, a Ročdejl je u 95. minutu stigao do vođstva. Diseruve je bio najviši u skoku posle gužve, savladao je golmana Jorka i tako je lansirao svoj tim na prvu poziciju. Ovaj gol je izazvao erupciju oduševljenja na tribinama, a navijači su uleteli na teren.

Sudija je morao da sačeka da se sve isprazni kako bi se meč nastavio.

Kraj nije bio blizu. Igrao se 103. minut, kada je usledio novi šok. Stons je posle gužve u šesnaestercu doneo izjednačenje Jorku, pa je usledilo novo veliko slavlje i navijači su ponovo ušli na teren, ovoga puta sa razlogom. Rezultat se nije menjao i Jork je uspeo da se plasira u četvrtu ligu.